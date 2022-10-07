رائد فضاء روسي: جدران محطة المستقبل يجب أن تكون شفافة

أعلن رائد الفضاء الروسي، أوليغ أرتيمييف الاثنين 3 أكتوبر في مؤتمر صحفي عقده على الإنترنت في وكالة "تاس" الروسية، إن محطة الفضاء المثالية يجب أن تجهز بجدران شفافة ومظللة في الشمس.

بالإضافة إلى العديد من النوافذ في كل الاتجاهات وليس في اتجاه الأرض فقط.

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وقال: "إذا تحدثنا عن المحطة المدارية الروسية التي يجب أن تحل محل المحطة الفضائية الدولية بعد عام 2024 فأتمنى أن يكون هناك عدد كبير من النوافذ وجدران شفافة تظلل في الشمس وتبقى شفافة في الظل".

وأعاد رائد الفضاء إلى الأذهان أن كل النوافذ في المحطة الفضائية الدولية موجّهة نحو الأرض. وقال:"فيما يتعلق بمحطة الفضاء الروسية المستقبلية فأتمنى أن تكون هناك نوافذ في كل الاتجاهات، الأمر الذي سيتيح لرائد الفضاء فرصة رصد النجوم أثناء مزاولة التمارين الرياضية، ومن الضروري أن تجهز قاعة الرياضة في المحطة بجدران شفافة.

وعلاوة على ذلك فإن أوليغ أرتيميف لا يستبعد أن تخلق في محطة الفضاء الروسية الجاذبية الاصطناعية في كل أقسامها، وذلك بفضل تركيب جهاز الطرد المركزي بقطر صغير بدايةً ليتم الانتقال إلى قطر كبير لاحقا. وسيسمح ذلك بتحقيق رحلات فضائية بعيدة المدى مع العائلات والأطفال.

يذكر أن رائد الفضاء، أوليغ أرتيمييف قد عاد إلى الأرض يوم 29 سبتمبر الماضي من المحطة الفضائية الدولية حيث كان مراسلا لوكالة "تاس" الروسية.

المصدر: تاس