تحديد المدة الآمنة لمكوث رواد الفضاء في مدار قريب من الأرض

أعلن خبراء معهد المشكلات الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن المدة الآمنة لإقامة رواد الفضاء في مدار قريب من الأرض يجب ألا تزيد عن أربع سنوات.



ويشير فياتشسلاف شورشاكوف، رئيس قسم "السلامة الشعاعية في الرحلات الفضائية"، إلى أن الجرعة الإشعاعية مدى الحياة هي 1000 مللي سيفرت، "لذلك فإن إجمالي المدة التي يمكن للشخص أن يبقى فيها في مدار منخفض حول الأرض لا تزيد عن أربع سنوات".

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ويذكر أن الرقم القياسي للبقاء في الفضاء مسجل باسم رائد الفضاء الروسي غينادي بادالكا ويبلغ 878 يوما.

وحدد الباحثون أيضا أن مساهمة أحداث البروتون الشمسي في جرعة الإشعاع الإجمالية في أي من الرحلات الست والستين لم تتجاوز 1 بالمئة. "ولكن فقط في خمس بعثات كان أكثر من 0.5 بالمئة. ولم تقل مساهمة الأشعة الكونية المجرية في الجرعة الإجمالية عن 60 بالمئة. أما النسبة المتبقية فتكملها أحزمة إشعاعات الأرض"

ووفقا لتقديرات خبراء المعهد المبنية على البيانات التي حصلوا عليها خلال أعوام 2001-2021 ، فإن الحدالأقصى للاشعاع، وفقا للمتطلبات المهنية لا يتجاوز خلال رحلة فضائية لمدة شهر 150 مللي سيفرت ولمدة سنة 300 مللي سيفرت.

وتشير نتائج الدراسة، إلى أنه خلال عشرين عاما، لم تتجاوز جرعة الاشعاعات معايير السلامة المعتمدة.

المصدر: tass