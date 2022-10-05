"روس كوسموس" ستقرر عام 2023 ما إذا كانت ستمدد مشاركتها في مشروع المحطة الفضائية الدولية أم لا.

أعلن سيرغي كريكاليف، المدير التنفيذي لبرامج الرحلات المأهولة في مؤسسة "روس كوسموس"، أن قرار تمديد مشاركة روسيا في مشروع المحطة الفضائية الدولية بعد عام 2024 سيتخذ في عام 2023.





ويشير كريكاليف في المؤتمر الصحفي المكرس لإطلاق المركبة الفضائية الأمريكية Crew Dragon، التي ضمن طاقمها رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا، التي هي أول رائد فضاء روسي ينطلق إلى المحطة الفضائية الدولية في إطار برنامج الرحلات الفضائية المشتركية بين ناسا و"روس كوسموس".

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ويقول كريكالبيف ردا على سؤال أحد الصحفيين بشأن تمديد مشاركة روسيا في مشروع المحطة الفضائية الدولية، "نحن في الوقت الحاضر نواصل الطيران معا، وسوف نستمر حتى عام 2024. وأنا أعلم أن ناسا اتخذت قراراها وأن الشركاء الآخرين يناقشون هذه المسألة ومستعدون لاتخاذ القرار. أما نحن فنناقش مع الحكومة مسألة تمديد مشاركتنا في مشروع المحطة الفضائية الدولية. وآمل أن نحصل على الموافقة بشأن ذلك في العام المقبل".

ويؤكد كريكاليف، على أن "روس كوسموس" تتعاون بصورة وثيقة مع ناسا، "ونحن نعلم أن توقف الرحلات الفضائية سيكون له تأثير سلبي في برنامج المحطة الفضائية الدولية".

ويضيف، لقد اعلن في وقت سابق إن روسيا ستنسحب من مشروع المحطة الفضائية الدولية بعد عام 2024. و"بدأنا نفكر في بناء محطة فضائية جديدة. ولكننا نعلم إن هذا لا يحدث بسرعة. لذلك، على ما يبدو، سوف نستمر في الطيران لحين إنشاء بنية تحتية جديدة تسمح بالحفاظ على الوجود البشري على الأقل في مدار منخفض".

المصدر: tass