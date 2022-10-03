الدفاع الروسية: أنظمة الإنذار رصدت إطلاق أكثر من 150 صاروخا هذا العام

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوسائل التابعة لمنظومة الإنذار من الهجوم الصاروخي الروسية رصدت إطلاق أكثر من 150 صاروخا حول العالم منذ بداية العام الجاري.

وقالت وزارة الدفاع للصحفيين بمناسبة الذكرى الـ 65 لتأسيس القوات الفضائية، إن الحديث يدور عن رصد إطلاق الصواريخ الباليستية الروسية والأجنبية والصواريخ الفضائية.

وأصدر خبراء القوات الفضائية الروسية في عام 2022 الجاري 10 إنذارات بشأن تقارب خطير لأجسام فضائية مع الأقمار الروسية، بينما تابعت نحو 250 جسما فضائيا.

وراقب الخبراء الروس إطلاق أكثر من ألفي جهاز فضائي إلى المدار.

كما أجرى خبراء المركز العام لاستطلاعات الأوضاع الفضائية التابع للقوات الفضائية الروسية، تجارب مع أجهزة فضائية أجنبية.

يذكر أن يوم القوات الفضائية الروسية يحل في ذكرى إطلاق أول قمر صناعي من مطار "بايكونور" الفضائي السوفيتي والواقع في كازاخستان حاليا، والذي تم في 4 أكتوبر عام 1957.

المصدر: تاس