روسيا تطوّر بزّات فضائية جديدة لرحلات القمر

أعلنت مؤسسة "زفيزدا" الروسية أنها تعمل على مشروع تطوير بزّات جديدة ستستخدم في الرحلات الفضائية البعيدة والرحلات المستقبلية إلى القمر.

وحول الموضوع قال مدير المؤسسة، سيرغي بوزدنياكوف: "أكملت مؤسستنا المرحلة الأولى من العمل على مشروع تطوير بزّات فضائية ستستخدم مستقبلا على سطح القمر.. لقد أتممنا مرحلة العمل البحثي بالنسبة لهذا المشروع، وتم إعداد المقترحات وتقديمها لمؤسسة روس كوسموس، والتي نعمل معها بموجب عقود رسمية، وضعنا المفاهيم والمبادئ الأولية لتطوير هذا النوع من البزّات الفضائية".

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وأضاف "بعد أن انتهينا من المرحلة الأولى من المشروع بدأنا بالمرحلة الثانية، وهي وضع مخطط يمكن من خلاله صنع بعض عناصر هذه البزّات، وستكون المهمة الرئيسية بالنسبة لنا أن تكون صيانة البزّة بسيطة وسهلة، وأن تكون أنظمة دعم الحياة فيها مكونة من وحدات يسهل استبدالها".

وأشار بوزدنياكوف إلى "أن الشيء المعقد في تطوير مثل هذا النوع من البزّات الفضائية هو أن تكون البزّة مقاومة للضغط الذي ستتعرض له بالشكل المطلوب، وأن يكون الذي سيرتديها قادرا على الحركة داخلها بشكل مريح، لذا عمل المختصون في مؤسسة زفيزدا على تطوير تقنيات خاصة ستستخدم في أغلفة هياكل هذه البزّات، وقد أظهرت هذه التقنيات نتائج واعدة".

المصدر: فيستي