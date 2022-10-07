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عالمان روسيان يكتشفان كويكبا جديدا يقترب من الأرض

الفضاء

عالمان روسيان يكتشفان كويكبا جديدا يقترب من الأرض
kolosinform.ru
صورة ارشيفية
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اكتشف عالمان فلكيان روسيان مؤخرا كويكب 2022 SE37 الجديد الذي يقترب من الأرض.

عالمان روسيان يكتشفان كويكبا جديدا يقترب من الأرض
tj.sputniknews.ru
صورة لكويكب 2022 SE37

جاء ذلك في بيان نشره الأحد 2 أكتوبر معهد "كلديش" الروسي للرياضيات التطبيقية لدى أكاديمية العلوم الروسية على قناة "تليغرام" التابعة له، مشيرا إلى أن قطر الكويكب المقترب من الأرض  يبلغ  500 متر.

وقال البيان إن الكويكب بقطر نصف الكيلومتر يدور حول الشمس في مدار اهليلجي ويُكمل دورته خلال 3.44 أعوام.

فيما أشار البيان إلى أن الكويكب المذكور لن يشكل في المستقبل تهديدا للأرض. ويتضمن البيان كذلك صورا فوتوغرافية للكويكب التقطها المرصد الفلكي الواقع في بلدة كوتشيفانتشيك ومرصد آخر تابع لجامعة "كوبان" الحكومية في جنوب روسيا.لمصدر: تاس

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