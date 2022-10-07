الاختبارات الفضائية تؤكد جاهزية محرك روسي يعمل بالبلازما

لأول مرة خضع محرك البلازما النبضي الفضائي VERA الذي تم تصميمه في جامعة موسكو النووية للبحوث العلمية، لاختبار في الفضاء أثناء رحلة فضائية حقيقية.

وأكد المحرك جاهزيته للعمل. أفاد بذلك ناطق باسم شركة Sitronics Group في حديث أدلى به الجمعة 30 سبتمبر الماضي لوكالة "تاس" الروسية وقال فيه:"لقد جرت اختبارات أولية لمحرك البلازما VERA أثناء الرحلة الفضائية الحقيقية، مع العلم أن المحرك منصوب على متن القمر الصناعي النانوي التابع لمدرسة الاقتصاد العليا. وقد اختبرت بعض أنظمة العمل وتم تأكيد صلاحية الأجهزة حيث تم فحص أجهزة شحن المكثفات التي تشحن البطارية بأمر من الأرض. أما منظومة تفعيل النبضات فتنفذ بنجاح كل مهامها".

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يذكر أن الرحلة الفضائية للقمر الصناعي النانوي CubeSat تتحقق بدعم من مؤسسة المساهمة في المبتكرات. وتم تطوير منصة القمر الصناعي في شركة "سبوتنيكس" الروسية الخاصة بالأجهزة الفضائية والتي قال ناطق باسمها إن شركته تقوم حاليا بتحديث البرمجيات ليتمكن القمر الصناعي من القيام بمناورات في مدار الأرض. وأضاف قائلا أن جامعة موسكو النووية ستبدأ في إنتاج محركها الفضائي النبضي صناعياً في حال نجاح تجربته في الفضاء.

يذكر أن محرك VERA الفضائي سيسمح للأقمار الصناعية الصغيرة الحجم بتغيير مواقعها في مدار الأرض والحفاظ على هذه المواقع خلال فترة طويلة. وسيساعد محرك البلازما كذلك في حل مشكلة النفايات الفضائية، وذلك بفضل تطوير قدرة الأقمار الصناعية الصغيرة على تخفيض ارتفاع مداراتها بشكل مستقل، ما يمكّنها من تقليل وقت احتراقها في الطبقات الكثيفة لغلاف الأرض الجوي بمقدار 3 أضعاف.

المصدر: تاس