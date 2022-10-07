المحطة المريخية الهندية قد تتوقف عن العمل

أعلنت وكالة Press Trust of India، أن محطة Mangalyan المريخية الهندية قد تتوقف عن العمل بسبب نفاد شحنة بطاريتها، وعدم توفر الطاقة اللازمة على متنها.

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وتشير الوكالة، استنادا إلى مصدر في منظمة البحوث الفضائية الهندية، إلى أن من المحتمل أن تتوقف عن العمل أول محطة أوتوماتيكية مريخية هندية، تعمل في مدار الكوكب الأحمر منذ ثماني سنوات، بسبب نفاد شحنة بطاريتها وعدم وجود وقود على متنها يكفي لتشغيلها.

وتجدر الإشارة، إلى أنه حتى الآن لم يصدر أي بيان من منظمة بحوث الفضاء الهندية (ISRO)، حول هذا الموضوع.

وكانت (ISRO)، قد أعلنت في وقت سابق أن المحطة "مانغاليان" التي أطلقت عام 2013 وبدأت في سبتمر عام 2014 تعمل في مدار حول كوكب المريخ، قد تجاوزت عمرها الافتراضي المقرر ستة أشهر، "وأنها أكملت مهمتها وارسلت إلى الأرض نتائج علمية مهمة". وقد التقطت خلال هذه المدة آلاف الصور للكوكب الأحمر وكذلك صورا لقمريه فوبوس وديموس.

المصدر: tass