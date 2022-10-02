علماء الفلك يكتشفون نجما مزدوجا في مركز سديم عين القط

اكتشف علماء الفلك في جامعة ستانفورد، أن مركز سديم عين القط ليس نجما واحدا، بل هو نظام ثنائي.

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وتشير مجلة Monthly Notices of the Royal Astronomical Society، إلى أن الباحثين صمموا أول نموذج كمبيوتري ثلاثي الأبعاد لسديم عين القط، واكتشفوا زوجا من الحلقات المتماثلة فيه. وهذا الاكتشاف يؤكد على وجود نجم مزدوج في مركز السديم.

وبالإضافة إلى ذلك، ساعد النموذج على تحديد عمر السديم، وتبين أنه 2136 عاما.

ويذكر، أن علماء الفلك يعتبرون سديم عين القط، أحد السدم الكوكبية المعروفة الأكثر تعقيدا. يقع هذا السديم في كوكبة التنين، و يبعد حوالي ثلاثة آلاف سنة ضوئية عن الشمس.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"