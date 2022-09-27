"ناسا": نقيم عاليا العلاقات المهنية مع الروس

أشادت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بعلاقات التعاون المهني مع المؤسسة الحكومية الروسية للفضاء "روس كوسموس"، وأعربت عن أملها باستمرار مشاركة الجانب الروسي ببرنامج الرحلات الثنائي.

وقالت مديرة برنامج الرحلات المأهولة لدى "ناسا" كاثي لودرز خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "نقيم عاليا استمرار العلاقات المهنية مع زملائنا الروس على الرغم من الوضع الجيوسياسي المعقد".

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بدوره، أعلن مدير البرنامج الأمريكي الخاص بالمحطة الفضائية الدولية، جويل مونتالبانو، أن "ناسا" تأمل باستمرار مشاركة "روس كوسموس" في برنامج الرحلات المشتركة، مشيرا إلى أنه اتصل بالمدير الجديد للمؤسسة الروسية يوري بوريسوف، الذي أكد تمسك "روس كوسموس" بتنفيذ "كافة التزاماتها الدولية".

ويأتي ذلك في إطار التحضيرات لإطلاق مركبة Crew Dragon، التي من المقرر أن تتوجه رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا على متنها إلى المحطة الفضائية الدولية يوم 3 أكتوبر المقبل.

وأشاد مونتالبانو بالدعم الروسي لهذه البعثة الجديدة، معبرا عن أمله في استمرار هذا الدعم.

المصدر: تاس