مسبار Dart يصطدم بكويكب في أول اختبار دفاع أرضي

سيصطدم مسبار مهمة Dart الذي أطلقته وكالة "ناسا" في 24 نوفمبر الماضي، بكويكب على بعد 11 مليون كيلومتر عن المحيط الهندي ليلة الثلاثاء المقبل.

وسيؤدي الاصطدام، الذي يبلغ قرابة سبعة كيلومترات في الثانية، إلى القضاء على المسبار الذي يبلغ وزنه نصف طن، تحت اسم الدفاع الكوكبي.

وبحسب العلماء لا يشكل الكويكب ديمورفوس المعني أي تهديد للبشرية، ولكن يمثل اطلاق Dart اختبار إعادة توجيه الكويكبات المزدوجة كـ تجربة، وهي أول مهمة على الإطلاق لتقييم ما إذا كان يمكن انحراف الكويكبات في حالة العثور على أحدها في مسار تصادم مع الأرض.

قال البروفيسور آلان فيتزسيمونز، عالم الفلك وعضو فريق تحقيق ناسا Dart في جامعة كوينز بلفاست:"إنها لعبة بلياردو كونية معقدة للغاية، ما نريد القيام به هو استخدام أكبر قدر ممكن من الطاقة من Dart لتحريك الكويكب."

ويأمل العلماء في الحصول على إشعار ما إذا كان الكويكب يمثل تهديدا كبيرا" قالت كاتريونا ماكدونالد ، طالبة دكتوراه في جامعة جامعة وارويك.

انطلقت مهمة دارت من قاعدة فاندنبرج للقوة الفضائية في نوفمبر من العام الماضي، وسيسلم مراقبو المهمة التحكم إلى برنامج Dart ويسمحون للمسبار بتوجيه نفسه نحو النسيان، وسيتم تسجيل التصادم، حوالي الساعة 12.14 صباحا يوم الثلاثاء.

يقول العماء إنه عند اللعب بحركة الأجرام السماوية، من المفيد توخي بعض الحذر، وتم التخطيط لمهمة Dart بحيث لا تضرب ديمورفوس عن غير قصد في مسار تصادم مع الأرض، وتدور الصخرة التي يبلغ عرضها 160 مترا حول كويكب ثاني أكبر حجما يسمى ديديمو، وسيؤدي الاصطدام إلى رفع سحابة من الحطام وإبطاء الديمورفوس للأسفل.

قال عالم الفلك وعضو الفريق العلمي لبعثة Dart في جامعة إدنبرة البروفيسور كولين سنودجراس:"لا يوجد خطر في هذا على الإطلاق، نحن فقط نغير مداره حول الكويكب الأكبر، ولا نغير مداره حول الشمس، لا يمكن أن يؤثر الحطام على الأرض. "

سيستخدم علماء الفلك التلسكوبات الأرضية لرصد الكويكبات قبل وبعد اصطدام Dart ، ويوجد تلسكوب جديد تم تركيبه في معهد حوض توركانا في شمال كينيا يهدف إلى التقاط لحظة الاصطدام. وقال سنودجراس: "المهمة الأساسية هي اختبار للدفاع الكوكبي، ولكن في الوقت نفسه، يمكننا أن نتعلم الكثير عن الكويكب".

في أعقاب الاصطدام سيعمل العلماء على تحديد مقدار تباطؤ ديمورفوس بسبب الاصطدام، وسيقومون بمراقبة سطوع الكويكب الأكبر، ديديموس، الذي يخفت قليلا في كل مرة يعبر فيها ديمورفوس أمامه لإكمال دورة.

و يستغرق ديمورفوس حاليا حوالي 12 ساعة للدوران حول دييموس، ومن المتوقع أن يستغرق بضع دقائق أطول بمجرد ضرب Dart له.

ويتتبع علماء الفلك حوالي 30000 من الكويكبات والمذنبات التي تمر بالقرب من مدار الأرض.

ولن يضرب أي من المذنبات الكبار، تلك التي يمكن مقارنتها بحجم الكويكب الذي يبلغ عرضه 7 أميال والذي ساعد في القضاء على الديناصورات قبل 66 مليون عام، خلال المئتي عام القادمة.

كان النيزك الذي انفجر فوق تشيليابينسك في روسيا في عام 2013 أقل من 20 مترا، لكنه أحدث موجة صدمة أصابت 1600 شخص، معظمهم من الزجاج المتطاير والجدران المتساقطة.

يجيب فيتزسيمونز على سؤال الذي يطرحه العلم وهو هل يحتاج العلماء حقا إلى اصطدام مركبة فضائية بكويكب لمعرفة ما سيحدث؟ ويوقل:"نحن نعرف ما هي الكويكبات، لكننا غالبا لا نعرف كيف تكون معا، ونحن لا نعرف كم سيتحرك ديمورفوس عندما يضرب، وأضاف: "لا تريد الانتظار حتى يقترب منك أحد لمعرفة ما إذا كان هذا النهج يعمل أم لا".

المصدر: theguardian