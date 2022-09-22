"روس كوسموس": خروج روسيا من مشروع المحطة الفضائية الدولية يتوقف على حالتها التقنية

سيتوقف تعاون روسيا مع شركائها في مشروع المحطة الفضائية الدولية على حالتها التقنية، لكن هناك احتمالا كبيرا لاستمرار التعاون لغاية عام 2028.

أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية يوري بوريسوف.

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وقال في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء 21 سبتمبر بمناسبة التحام مركبة "تسيالكوفسكي" (سويوز إم إس – 22) الفضائية الروسية بالمحطة الفضائية الدولية:" نخطط للعمل في المحطة الدولية لغاية عام 2024 ، ويتوقف استمرار عملنا في المحطة على حالتها التقنية وهناك احتمال كبير لاستمرار العمل لغاية عام 2028".

وحسب، يوري بوريسوف، فإن روسيا تتقيد بدقة بالتزاماتها الدولية. وقد أجرى الجانب الروسي الأربعاء 21 سبتمبر محادثات مع وكالة "ناسا" التي وصل ممثلون عنها إلى مطار "بايكونور" الفضائي ليحضروا إطلاق مركبة "سويوز" الروسية المأهولة برائد الفضاء الأمريكي.

يذكر أن يوري بوريسوف اطلع يوم 28 يوليو الماضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قرار اتخذته روسيا بالخروج من مشروع المحطة الفضائية الدولية بعد عام 2024، ثم أوضح في مقابلة مع قناة "روسيا – 24" التلفزيونية أن موعد الخروج من المشروع سيتوقف على حالة المحطة.

المصدر: تاس