متى سترسل روسيا رواد الفضاء على متن مركبات ستارلاينر الأمريكية؟

أعلن يوري بوريسوف، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا مستعدة للتفاوض بشأن إرسال رواد الفضاء الروس على متن مركبات ستارلاينر، بعد أن تنفذ هذه المركبة على الأقل ثلاث رحلات ناجحة.

إقرأ المزيد



ويشير بوريسوف في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم 21 سبتمبر بعد إطلاق المركبة الفضائية الروسية "سويوز إم إس-22" بواسطة صاروخ النقل "سويوز1a.2 "، إلى أنه "نحن بحاجة لجمع إحصائيات موثوقية محددة على الأقل لثلاث رحلات تنفذها هذه المركبة".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"