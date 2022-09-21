الرئيس التنفيذي لـ"روسكوزموس" يرجح استمرار مشاركة روسيا في محطة الفضاء الدولة حتى 2028

رجح الرئيس التنفيذي لشركة "روسكوزموس" يوري بوريسوف أن تستمر روسيا بالمشاركة في مشروع محطة الفضاء الدولية حتى العام 2028.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عنه قوله خلال مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق مركبة الفضاء سويوز إم إس -22 على صاروخ سويوز -2.1 إيه" أن "هناك احتمال كبير أن نستمر لغاية عام 2028".

وأشار بوريسوف إلى أن استمرار مشاركة روسيا في المشروع بعد الفترة المحددة 2028 ستعتمد على حالة المحطة.

وكان رئيس روسكوزموس قد اعلن في وقت سابق إن انسحاب الجانب الروسي من مشروع محطة الفضاء الدولية يمكن أن يتم على مدى عامين. وأكد أن الاعمال سيتم انجازها بما يتفق بدقة مع الالتزامات الروسية.

في 26 يوليو، أعلن بوريسوف أن موسكو قررت التخلي عن مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024.

من ناحية اخرى بوريسوف إن روسيا مستعدة لبدء مفاوضات بشأن رحلة رواد الفضاء الروس على متن مركبة فضاء أمريكية، لكنه أوضح أن رحلات رواد الفضاء الروس ستكون ممكنة فقط بعد قيام ستارلاينر بثلاث رحلات على الأقل.

المصدر: RT