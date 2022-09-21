رواد البعثة الجديدة إلى المحطة الفضائية سينفذون 5 مهمات في الفضاء المفتوح

أعلن رائد الفضاء الروسي، دميتري بيتلين أن الرواد الجدد الذين سيذهبون إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة " سويوز إم إس -22" سينفذون 5 مهمات في الفضاء المفتوح.

وخلال لقاء صحفي قال بيتلين "تم التخطيط لخمس عمليات في الفضاء المفتوح بالنسبة لبعثتنا، سيكون هذا عملًا مرهقًا للغاية، لأنه عند الوصول سنقوم على الفور بإعداد بزاتنا الفضائية للخروج الأول، وبعد هذه العملية سننفذ 4 عمليات أخرى بفارق أسبوعين بين كل مهمة، الأعمال الرئيسية في تلك المهمات مرتبطة بوحدة الاختبارات المتعددة المهام في المحطة".

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وأضاف "سنستخدم خلال مهماتنا ذراع ERA الإلكترونية الموجودة في المحطة، وستتولى رائدة الفضاء آنا كيكينا إدارة هذه الذراع من داخل المحطة، لقد جهزنا لهذا الأمر بشكل اختباري، وبقي تنفيذ هذه المهمات في الكون الواسع".

وأشار بيتيلين إلى أن أفراد البعثة الجديدة إلى المحطة، وبالتوازي مع مهماتهم الأساسية سينفذون أيضا عمليات إطلاق لأقمار صناعية صغيرة من المحطة، كما سيقومون بنقل بعض المعدات التقنية داخل المحطة، وسيستبدلون بعض المعدات فيها أيضا.

المصدر: تاس