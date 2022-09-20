أنقرة اتفقت مع الولايات المتحدة على إطلاق أول تركي إلى الفضاء

وقّعت تركيا مع شركة Axiom Space الأمريكية، الاثنين 19 سبتمبر، اتفاقية لإرسال أول رائد تركي إلى الفضاء.

صرح بذلك وزير الصناعة والتكنولوجيات التركية، مصطفى ورانك، الذي قال في مدوّنته على "تويتر":"وقعنا اتفاقية تاريخية بشأن أول رحلة فضائية مأهولة ستتحقق بمناسبة حلول الذكرى الـ 100 لإعلان الجمهورية في بلادنا، وسنتعاون مع شركة Axiom Space بغية تحضير وصيانة الرحلة الفضائية لرائد الفضاء التركي الذي لم يتم اختياره بعد.

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يذكر أن تركيا أعلنت عام 2021 أنها تخطط لأن تطلق بعد عام 2023 برنامجها الخاص بتدريب رواد الفضاء. وقالت أنقرة إنها تعتزم إنفاق نحو 6 مليارات دولار لهذا الغرض، مع العلم أن كل القوانين الخاصة بتحقيق هذا المشروع، الذي يعتبر من أكبر المشاريع في تاريخ تركيا المعاصرة، قد تم تبنيها عام 2016.

جدير بالذكر أن المدير العام السابق لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، كان قد أعلن في سبتمبر عام 2018 في حديث أدلى به لوكالة "أناضول" التركية عن احتمال انضمام تركيا إلى المشروع الروسي الكازاخستاني المشترك بشأن استخدام مطار "بايكونور" الفضائي الروسي. كما أعلن عن استعداد روسيا لتدريب الطاقم الفضائي التركي للقيام برحلة فضائية إلى المحطة الفضائية الدولية عام 2023 حين ستحتفل تركيا بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.

المصدر: تاس