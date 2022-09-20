أول مهمة إلى القمر في تاريخ روسيا الحديثة قد تطلق في يوليو 2023

أعلن إيغور ميتروفانوف، رئيس قسم علم الكواكب النووية في معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن الخبراء يجرون اختبارات إضافية للأجهزة التي تتحكم بحركة العربة الفضائية.



ويشير ميتروفانوف في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن إطلاق العربة القمرية "لونا-25"، التي هي أول مهمة إلى القمر في تاريخ روسيا الحديثة، قد يتم في يوليو 2023.

ويذكر أن يوري بوريسوف، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" كان قد أعلن في وقت سابق أن إطلاق "لونا-25" قد تأجل إلى عام 2023. ومن المحتمل أن يتم في شهر يوليو.

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ويقول ميتروفانوف، "سيكون هبوط "لونا-25" في منطقة قطبية، حيث سيكون هذا أول هبوط في هذه المنطقة. لقد هبطت العربات القمرية السوفيتية "لونا-20" و "لونا-24" على سطح القمر بثقة تامة. والآن علينا إنشاء نظم جديدة".

ووفقا له، يحتاج الخبراء إلى إجراء اختبارات عديدة لأجهزة التحكم بحركة العربة أثناء عملية الهبوط، وخاصة عند اقترابها من سطح القمر.

ويضيف، تماما كما الطائرات التي تهبط تلقائيا، بحيث يكون الخطر الوحيد الذي يمكن أن تواجهه العربة هو وجود صخرة في المكان الذي يجب أن تكون فيه إحدى أرجلها. هذه مخاطرة طبيعية يجب ألا تكون هناك مخاطر فنية. لذلك يجب علينا تجنبها قدر الإمكان. والآن، بعد تأجيل الإطلاق، نأمل أن نتغلب على المخاطر الفنية.

وتجدر الإشارة، إلى أن "لونا-25" هي أول عربة قمرية في تاريخ روسيا الحديث تطلق إلى القمر لتهبط بالقرب من فوهة بوغوسلافسكي في منطقة القطب الجنوبي.

المصدر: tass