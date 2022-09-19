رواد روس يعودون إلى الأرض قبل نهاية سبتمبر

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن دفعة من روادها المتواجدين على متن المحطة الفضائية الدولية ستعود إلى الأرض قبل نهاية الشهر الجاري.

وحول الموضوع قال رائد الفضاء الروسي ومراسل موقع تاس في المحطة أوليغ أرتيوموف: "بدأ أعضاء طاقم محطة الفضاء الدولية الروس بجمع بعض الأمتعة قبل العودة إلى الأرض، الرواد سيعودون إلى كوكبنا بمركبة ستحمل على متنها عدة أشياء من بينها نتائج الاختبارات العلمية التي أجريت على متن المحطة".

وأضاف "سيعود الرواد إلى الأرض على متن مركبة فضائية روسية ستحمل على متنها أيضا نتائج التجارب العلمية التي أجريت على المحطة، بما فيها نتائج التجارب العاجلة، وستحمل المركبة إلى الأرض أيضا شعار وميثاق موسكو وأيقونة القديس جورج المنتصر، ونسخة عن راية النصر كانت متواجدة في الفضاء المفتوح، وستحمل المركبة أيضا مقصورة تضم معدات وأشياء لم تعد ضرورية في المحطة، وستنفصل هذه المقصورة عن المركبة في الغلاف الجوي للأرض لتحترق هناك.

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وأشار أرتيوموف إلى أنه سيكون ورائدا الفضاء الروسيان، سيرغي كورساكوف، ودينيس ماتفييف. على متن المركبة التي ستعود إلى الأرض هذا الشهر.

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن رائد الفضاء الروسي، دميتري بيتلين سيتولى مستقبلا مهمة مراسل وكالة "تاس" في المحطة بعد عودة أرتيوموف إلى الأرض.

المصدر: فيستي