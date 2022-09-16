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تعديل مدار المحطة الدولية قبل إطلاق مركبة فضائية روسية مأهولة

الفضاء

تعديل مدار المحطة الدولية قبل إطلاق مركبة فضائية روسية مأهولة
NASA
المحطة الفضائية الدولية
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تم مساء الخميس 15 سبتمبر تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية بغية خلق ظروف باليستية مناسبة لإطلاق مركبة "سويوز إم إس – 22" الفضائية الروسية المأهولة من مطار "بايكونور" الفضائي.

جاء ذلك في بيان نشرته مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية على قناة "تليغرام" التابعة لها.

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وقال البيان إنه تم الساعة 21.10 يوم 15 سبتمبر بتوقيت موسكو تشغيل محركات شاحنة "بروغريس إم إس – 20" الفضائية الروسية لتعديل مدار المحطة. وقامت المحطة بمناورة في الفضاء أدت إلى زيادة ارتفاعها المتوسط بـ 410 أمتار وبلغ ارتفاعها 416.7 كلم فوق سطح الأرض.

يذكر أن مركبة "سويوز إم إس – 22" الفضائية الروسية المأهولة يتوقع أن تُطلق في 21 سبتمبر الجاري من مطار "بايكونور" الفضائي بالرائديْن الروسييْن، سيرغي بروكوبيف ودميتري بيتيلين ورائد "ناسا" فرانسيسكو روبيو.

جدير بالذكر أن طاقم المحطة الفضائية الدولية يضم في الوقت الراهن  7 رواد: بمن فيهم 3 رواد روس و3 أمريكيين وأوروبية واحدة.

المصدر: تاس

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