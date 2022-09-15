شركة روسية خاصة تضع منهجا تعليميا في مجال الفضاء لطلاب ماليزيا

وقعت شركة "سبوتنيكس" الروسية الخاصة وشركة Angkasa-X الماليزية والجامعة العلمية في ماليزيا اتفاقية بشأن وضع منهج في مجال الهندسة الفضائية.

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صرح بذلك الأربعاء 14 سبتمبر المكتب الصحفي لـمجموعة " Sitronics Group " التي تعتبر " سبوتنيكس" فرعا لها وقال:" سيسمح تعاون الجانبين الروسي والماليزي بتطوير مهارات الاحتراف لدى المهندسين الفضائيين في ماليزيا. وسيتم وضع أول منهج تعليمي خاص بالأقمار الصناعية الصغيرة يضم محاضرات ودروسا عملية في المختبر الجامعي.

وأوضح المكتب الصحفي أن المنهج المذكور سيصبح جزءا من برنامج Space EduTech المخصص للطلاب والمحترفين في دول آسيا.

وقد أشار مدير عام شركة "سبوتنيكس" فلاديسلاف إيفانينكو بدوره إلى أن المنهج سيستخدم المبتكرات والبرمجيات الروسية وأضاف قائلا:" سنزود المختبر بما يلزم لتعليم الطلاب وسندرسهم باستخدام أجهزة تعليم روسية الصنع ابتكرها مهندسونا".

المصدر: تاس