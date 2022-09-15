ناسا لا تعتبر التنافس مع روسيا والصين في مجال الفضاء أمرا سيئا

أعلنت ميستي سنوبكوفسكي، مديرة برامج الأنشطة التجارية في ناسا، أن الولايات المتحدة لا تعتبر التنافس مع روسيا والصين في مجال إنشاء محطة فضائية أمرا سلبيا.

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وقالت سنوبكوفسكي ردا على سؤال طرح عليها في مؤتمر استضافته غرفة التجارة الأمريكية عقد بواشنطن، عن عواقب المنافسة الأمريكية مع الصين، التي أنشأت محطة الفضاء تيانجونغ الخاصة بها، وروسيا، التي تعمل على تطوير محطتها الفضائية (روس). "لا نعتبر المنافسة شيئًا سيئًا. ونحن نعترف بإنجازاتهما. إننا نعيش في زمن رائع".

المصدر: tass