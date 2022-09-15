 
مباشر

الصين تنجح في إطلاق قمر اصطناعي جديد إلى الفضاء (صور)

الفضاء

الصين تنجح في إطلاق قمر اصطناعي جديد إلى الفضاء (صور)
Gettyimages.ru
الصين تنجح في إرسال قمر اصطناعي جديد إلى الفضاء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tt0y

نجحت الصين في إطلاق قمر اصطناعي جديد الى الفضاء من مركز ونتشانغ الفضائي في مقاطعة هاينان جنوبي البلاد يوم الثلاثاء.

وتم إطلاق قمر "تشونغشينغ-1إي" عند الساعة 9:18 مساء بتوقيت بكين بواسطة نسخة معدلة من الصاروخ الحامل "لونغ مارش-7"، ونجح في بلوغ مداره.

وسيقدم القمر خدمات عالية الجودة لنقل الأصوات والبيانات والإرسال الإذاعي والتلفزيوني.

وتعد هذه هي المهمة رقم 437 لسلسلة الصواريخ الحاملة "لونغ مارش".

المصدر: شينخوا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا