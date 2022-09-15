الصين تنجح في إطلاق قمر اصطناعي جديد إلى الفضاء (صور)
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نجحت الصين في إطلاق قمر اصطناعي جديد الى الفضاء من مركز ونتشانغ الفضائي في مقاطعة هاينان جنوبي البلاد يوم الثلاثاء.
وتم إطلاق قمر "تشونغشينغ-1إي" عند الساعة 9:18 مساء بتوقيت بكين بواسطة نسخة معدلة من الصاروخ الحامل "لونغ مارش-7"، ونجح في بلوغ مداره.
وسيقدم القمر خدمات عالية الجودة لنقل الأصوات والبيانات والإرسال الإذاعي والتلفزيوني.
وتعد هذه هي المهمة رقم 437 لسلسلة الصواريخ الحاملة "لونغ مارش".
الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديداhttps://t.co/GUjHtaiqhMpic.twitter.com/9wSGEckmSu— صحيفة الشعب اليومية أونلاين بالعربية (@PeopleArabic) September 14, 2022
المصدر: شينخوا