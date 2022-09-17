الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء

أطلقت الصين يوم أمس القمر الصناعي Zhongxing-1E من مطار "فاتشانغ" الفضائي الواقع على الشاطئ الشمالي الشرقي لجزيرة هاينانغ.

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أفاد بذلك مساء أمس التلفزيون المركزي الصيني، مشيرا إلى أن صاروخ Long March 7 بالقمر الصناعي Zhongxing-1E انطلق إلى الفضاء الساعة 21.18 بالتوقيت المحلي (الساعة 16.18 بتوقيت موسكو)، وقد وصل القمر الصناعي إلى المدار المعين له. وأعلنت إدارة الفضاء والعلم الصينية أن البعثة الفضائية يمكن اعتبارها ناجحة.

وجاء في بيان نشرته الإدارة أن القمر الصناعي Zhongxing-1E سيستخدم أساسا لتحقيق بث التلفزيون والإذاعة.

يذكر أن الصين تطلق صاروخها من أسرة Long March 7 للمرة الـ437 في إطار تطوير برنامجها الفضائي القومي. كما تطلق الأقمار الصناعية للاتصالات والملاحة الفضائية والأرصاد الجوية، فضلا عن إطلاق المسابير الفضائية لدراسة القمر والمريخ.

المصدر: تاس