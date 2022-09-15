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كشف مكونات وخصائص النظام الغذائي لرواد الرحلة إلى القمر

الفضاء

كشف مكونات وخصائص النظام الغذائي لرواد الرحلة إلى القمر
Globallookpress
القمر
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أعلن أندريه فيديرنيكوف، رئيس قسم التغذية الفضائية في معهد صناعة الأغذية المركزة وتكنولوجيا الأغذية الخاصة، أن مكونات أطعمة رواد الفضاء للرحلة إلى القمر غنية بالألياف الغذائية.



ويشير فيديرنيكوف، في حديث لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، إلى أن الخبراء انتهوا من تحديد مكونات النظام الغذائي لرواد الفضاء خلال أول رحلة إلى القمر .

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ويقول، "تم تطوير نظام غذائي لركاب مركبة "أريول" الفضائية الجديدة، يتميز بخصائص واقية من الإشعاع، ويختلف بعض الشيء عن النظام الغذائي الحالي لرواد الفضاء. كما أن مدة صلاحيتها أطول قليلا".

ويضيف، يتكون النظام الغذائي الجديد من مواد تساعد على التخلص من الجذور الحرة، "مثل البنجر (الشمندر) واليقطين والتفاح الغنية بالألياف الغذائية، حيث أن الفواكه الغنية بالألياف الغذائية لها خاصية الحماية من الإشعاع. كما أن الألياف الغذائية تمتص الجذور الحرة وتخرجها من الجسم. كما يتضمن النظام الغذائي الجديد سلطة من البنجر والتفاح والمكسرات.

وتجدر الإشارة، إلى أن المركبة الفضائية "أريول" الروسية الجديدة، هي جزء من برنامج روسيا لاستكشاف القمر، التي من المقرر إطلاقها لأول مرة غير مأهولة من مطار فوستوتشني في الفترة أبريل- يونيو عام 2024 ، ومن المحتمل أن تطلق مأهولة عام 2025.

المصدر: tass

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