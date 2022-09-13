تأجيل إطلاق صاروخ Alpha الأمريكي قبل ساعة من الموعد المقرر!

أعلنت شركة Firefly Aerospace الأمريكية عن تأجيل إطلاق صاروخها الفضائي Alpha قبل ساعة من موعد إطلاقه المقرر.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "تقرر تأجيل إطلاق صاروخ Alpha الفضائي بسبب ظروف الطقس غير المناسبة في منطقة الإطلاق".

وأضاف البيان "الصاروخ كان من المفترض أن يطلق من فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا في 12 سبتمبر الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (13 سبتمبر،01:00 بتوقيت موسكو)، لكن وقبل ساعة من موعد الإطلاق تقرر تأجيل العملية بسبب هبوب رياح قوية في منطقة الإطلاق، وقرر فريق Firefly إجراء محاولة ثانية لإطلاق الصاروخ في الفترة ما بين 19 و20 سبتمبر الجاري".

وخلال الإطلاق التجريبي من المفترض أن ينقل الصاروخ المذكور إلى المدارات الأرضية المنخفضة حوالي 35 كلغ من الحمولة التي تشمل جهاز اختبار لنشر الأقمار الصناعية الصغيرة للاتصالات السلكية واللاسلكية، والعديد من الأجهزة التي ستجمع البيانات حول درجة الحرارة والضغط الجوي ومستويات الإشعاع لأغراض التدريب، وكذلك كبسولة بها بطاقات بريدية ورسومات للأطفال.

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وأشارت Firefly Aerospace إلى أن المرحلة الأولى من الصاروخ المذكور من المفترض أن تعود للأرض بعد إيصال حمولتها إلى المدار لتقع في المحيط الاطلسي، وأن صواريخها في المستقبل من المفترض أن تنقل حمولات ستصل أوزانها إلى 1.17 طن.

المصدر: تاس