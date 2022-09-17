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معهد روسي يختبر تأثير انعدام الجاذبية على جسم الإنسان

الفضاء

معهد روسي يختبر تأثير انعدام الجاذبية على جسم الإنسان
laba-space.timepad.ru
صورة أرشيفية
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يستعد معهد الدراسات البيولوجية والطبية لدى أكاديمية العلوم الروسية لإطلاق مجموعة من التجارب الفسيولوجية ستستغرق 21 يوما.

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وتنحصر الغاية من التجارب في دراسة تأثير انعدام الوزن على جسم الإنسان وبصورة خاصة على الجهاز العضلي الهيكلي والحسي الحركي والقلب والأوعية الدموية، والجهاز المناعي وكذلك الدراسات الميكروبيولوجية، والبحوث النفسية الفيسيولوجية. وسيبلغ العدد الإجمالي للدراسات  30 دراسة مختلفة.

ويذكر أن التجارب عبارة عن محاكاة حالة انعدام الوزن على شكل نموذجها الأرضي.

وقد اختارت لجنة الخبراء الطبية في المعهد متطوعين من مواطني روسيا وهم رجال أصحاء تتراوح أعمارهم  ما بين 25 و40 عاما، بشرط ألا يزيد طول قامتهم عن 190 سنتيمترا ووزنهم عن 85 كلغ.

وستستغرق مشاركتهم في التجارب 6 أسابيع، ولمدة يومين قبل التجربة ويومين بعدها سيكون المشاركون على المنصة التجريبية تحت سيطرة فريق مناوب للأطباء والخبراء.

المصدر: تاس

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