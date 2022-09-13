محاولة جديدة لناسا لإطلاق الصاروخ القمري

أعلنت ناسا أنها ستحاول إطلاق صاروخ النقل القمري الفائق الثقل وعلى متنه المركبة الفضائية أوربون يوم 27 سبتمبر الجاري.

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وتشير ناسا في بيانها الصادر يوم الاثنين 12 سبتمبر، إلى أنها ستحاول إطلاق صاروخ النقل Space Launch System (SLS) الفائق الثقل يوم 27 سبتمبر بدلا من يوم 23 منه كما كان مقررا في السابق.

وجاء في البيان، "من المقرر أن يطلق الصاروخ يوم 27 سبتمبر، وأن الموعد الاحتياطي هو 2 أكتوبر المقبل". وتشير ناسا إلى أن سبب تأجيل عملية الإطلاق من يوم 23 سبتمبر إلى يوم 27 منه هو لإجراء سلسلة من الاختبارات.

ويذكر أن ناسا حاولت إطلاق الصاروخ (SLS) وعلى متنه المركبة أوريون في 29 أغسطس الماضي وفي 3 سبتمبر، ولكنها كانت تلغي عملية الإطلاق بسبب اكتشاف تسرب الهيدروجين خلال عملية تزويد الصاروخ بالوقود. ويعتقد خبراء الوكالة أن تسرب الهيدروجين كان بسبب خلل في معدات التزويد بالوقود، وليس في الصاروخ، أي أنه لا يوجد ما يمنع إطلاق الصاروخ.

المصدر: tass