مهمة DART التابعة لناسا تشارك الصورة الأولى للكويكب الذي ستصطدم به في وقت لاحق من هذا الشهر

كشفت وكالة ناسا عن أول صورة على الإطلاق لكويكب تستهدفه في وقت لاحق من هذا الشهر في مهمتها DART.

وتم التقاط الصورة من على بعد حوالي 20 مليون ميل، وهي تصور الكويكب الصغير ديمورفوس، والكويكب الأكبر المرافق له ديديموس، وقد التقطت الصور في 27 يوليو، لكن وكالة ناسا لم تشاركها إلا مؤخرا.

ويظهر كلاهما كنقاط صغيرة للضوء وتم التقاطهما عبر جهاز الاستطلاع Didymos وكاميرا الكويكب للملاحة البصرية (Draco) التابعين لمركبة DART الفضائية.

وقالت مهندسة أنظمة مهمة DART في بيان إيلينا آدامز: "هذه المجموعة الأولى من الصور تستخدم كاختبار لإثبات تقنيات التصوير لدينا، وجودة الصورة مماثلة لما يمكن أن نحصل عليه من التلسكوبات الأرضية، ولكن من المهم إظهار أن Draco يعمل بشكل صحيح ويمكنه رؤية هدفه لإجراء أي تعديلات مطلوبة."

وأطلق على المهمة اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART) ، وقد بدأت المهمة في 23 نوفمبر 2021، وأطلقت المركبة الفضائية من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في مقاطعة سانتا باربرا في كاليفورنيا.

ومن المقرر أن تصطدم المركبة الفضائية بالصخرة التي يبلغ عرضها 560 قدما في محاولة لتغيير مسارها في 26 سبتمبر، وتأمل تجربة ناسا في ترسيخ طريقة لحماية الأرض من الكويكبات المستقبلية.

المصدر: The sun