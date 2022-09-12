ناسا: مركبة "أوريون" الأمريكية غير المأهولة تنطلق إلى القمر في 23 سبتمبر

قد تنجح محاولة جديدة لإطلاق صاروخ SLS الأمريكي فائق الثقل بمركبة "أوريون" القمرية غير المأهولة في 23 سبتمبر الجاري.

أعلن ذلك رئيس إدارة تطوير الأنظمة الابتكارية في "ناسا" جيم فري، في مؤتمر صحفي عقد على موقع الوكالة الفضائية.

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وحسب، جيم فري فإن موعد إطلاق الصاروخ تم اختياره كيلا يتداخل مع موعد اصطدام مسبار DART مع الكويكب في مدار الشمس والذي يخطط له في 27 سبتمبر وإطلاق مركبة "سبيس إكس" المأهولة إلى المحطة الفضائية في 3 أكتوبر المقبل.

يذكر أنه كان من المقرر إطلاق الصاروخ SLS فائق الثقل بمركبة Orion القمرية غير المأهولة السبت 3 سبتمبر الجاري، ولكن تقرر إلغاء العملية لعدم تمكن خبراء "ناسا" من وقف تسرب الأكسجين السائل خلال عملية التزود بالوقود.

المصدر: تاس