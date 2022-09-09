جامعة موسكو تقترح على إيران إطلاق قمر صناعي طلابي مشترك

التقى رئيس جامعة موسكو الحكومية، فيكتور سادوفنيتشي، بسفير إيران في روسيا كاظم جلالي حيث اقترح عليه تصميم قمر صناعي طلابي روسي إيراني مشترك.

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية المكتب الصحفي للجامعة.

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واقترح، سادوفنيتشي تطوير العلاقات الروسية الإيرانية في مجالات مثل الفضاء، التقنيات، السيارات والطائرات. وقد يكون العمل على تصميم القمر الصناعي الروسي الإيراني من أحد تلك المشاريع الواعدة.

وأضاف المكتب الصحفي إن التحضيرات لعقد المنتدى السادس لرؤساء الجامعات الروسية والإيرانية أصبحت موضوعا رئيسيا للمحادثات. ويخطط لإقامة فاعلياته الأساسية في الفترة ما بين 20 – 21 أكتوبرفي جامعة شمال أوسيتيا الحكومية بمدينة فلاديقوقاز في شمال القوقاز الروسي.

يذكر أن روسيا وإيران قد عقدتا 5 منتديات لرؤساء الجامعات الروسية والإيرانية، ما أدى إلى توسيع مجال المشاريع المحققة بمشاركة الأساتذة والطلاب.

المصدر: تاس