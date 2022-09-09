 
مباشر

جامعة موسكو تقترح على إيران إطلاق قمر صناعي طلابي مشترك

الفضاء

جامعة موسكو تقترح على إيران إطلاق قمر صناعي طلابي مشترك
lotosgtrk.ru
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/trqx

التقى رئيس جامعة موسكو الحكومية، فيكتور سادوفنيتشي، بسفير إيران في روسيا كاظم جلالي حيث اقترح عليه تصميم قمر صناعي طلابي روسي إيراني مشترك.

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية المكتب الصحفي للجامعة.

إقرأ المزيد
إيران وروسيا تلغيان التأشيرات السياحية الجماعية بين البلدين
إيران وروسيا تلغيان التأشيرات السياحية الجماعية بين البلدين

واقترح، سادوفنيتشي تطوير العلاقات الروسية الإيرانية في مجالات مثل الفضاء، التقنيات، السيارات والطائرات. وقد يكون العمل على تصميم القمر الصناعي الروسي الإيراني من أحد تلك المشاريع الواعدة.

وأضاف المكتب الصحفي إن التحضيرات لعقد المنتدى السادس لرؤساء الجامعات الروسية والإيرانية أصبحت موضوعا رئيسيا للمحادثات. ويخطط لإقامة فاعلياته الأساسية في الفترة ما بين 20 – 21 أكتوبرفي جامعة شمال أوسيتيا الحكومية بمدينة فلاديقوقاز في شمال القوقاز الروسي.

 يذكر أن روسيا وإيران قد عقدتا 5 منتديات لرؤساء الجامعات الروسية والإيرانية، ما أدى إلى توسيع مجال المشاريع المحققة بمشاركة الأساتذة والطلاب.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا