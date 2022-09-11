اكتشاف اثنين من الكواكب الأرضية الفائقة يدوران حول نجم صغير!

اكتُشف كوكبان من "الأرض الفائقة" - أحدهما يمكن أن يستوعب الظروف اللازمة للحياة - يدوران حول نجم على بعد 100 سنة ضوئية.

ويستضيف النجم LP 890-9 كوكبين خارج المجموعة الشمسية: LP 890-9b وLP 890-9c، تم التقاط الأول منهما لأول مرة بواسطة القمر الصناعي العابر لاستطلاع الكواكب الخارجية (TESS) التابع لناسا.

وتم تمييزه باستخدام تلسكوبات SPECULOOS، أحدها يعمل في جامعة برمنغهام، التي حددت الكوكب الآخر بعد ذلك.

ويأتي LP 890-9b، أكبر بحوالي 30% من الأرض ويكمل مدارا حول النجم في 2.7 يوما فقط.

ومع ذلك، فإن LP 890-9c أكبر بنحو 40% من الأرض وله فترة مدارية أطول تبلغ حوالي 8.5 يوما - ما يجعله في "المنطقة الصالحة للحياة" حول نجمه.

ويكمن الهدف من SPECULOOS في البحث عن الكواكب الأرضية خارج نظامنا الشمسي والظروف التي تمكنها من الحفاظ على الحياة.

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وقال البروفيسور أموري تريود، الذي قاد مجموعة عمل SPECULOOS التي ساعدت في اكتشاف الكوكب الثاني: "المنطقة الصالحة للحياة هي مفهوم يكون فيه كوكب له ظروف جيولوجية وجوية مماثلة للأرض، درجة حرارة سطحه تسمح للماء بالبقاء سائلا لمدة مليارات السنين. ويمنحنا هذا ترخيصا لمراقبة المزيد ومعرفة ما إذا كان للكوكب غلاف جوي، وإذا كان الأمر كذلك، لدراسة محتواه وتقييم مدى صلاحيته للحياة".

ويعد النجم، المسمى أيضا TOI-4306 أو SPECULOOS-2، ثاني أروع نجم تم العثور عليه لاستضافة الكواكب بعد TRAPPIST-1، الذي يستضيف سبعة كواكب عابرة بحجم الأرض.

وتم تحديد LP 890-9b، الكوكب الداخلي للنظام، على أنه كوكب مرشح محتمل بواسطة TESS أثناء بحثه عن الكواكب الخارجية التي تدور حول النجوم القريبة.

وبعد ذلك، تم تأكيده بواسطة تلسكوبات SPECULOOS، والتي تعني "البحث عن الكواكب الصالحة للحياة EClipsing ULtra-cOOl Stars".

ثم استخدم الباحثون هذه التلسكوبات للبحث عن كواكب عابرة إضافية في النظام كان من الممكن أن يفوتها TESS. وللقمر الصناعي حساسية محدودة للضوء في نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة، والتي تنبعث من النجوم شديدة البرودة مثل LP 890-9، ما يجعل المتابعة مهمة بشكل خاص.

وقالت ليتيتيا ديلريز، الباحثة في جامعة لييغ: "تبحث TESS عن الكواكب الخارجية باستخدام طريقة العبور، من خلال مراقبة سطوع آلاف النجوم في وقت واحد، والبحث عن خفتات طفيفة قد تكون ناجمة عن مرور الكواكب أمام نجومها.

ومع ذلك، فإن المتابعة باستخدام التلسكوبات الأرضية غالبا ما تكون ضرورية لتأكيد الطبيعة الكوكبية للعناصر المرشحة المكتشفة ولتحسين قياسات أحجامها وخصائصها المدارية".

وتم تركيب تلسكوبات مشروع SPECULOOS في مرصد Paranal التابع لـ ESO في تشيلي وفي جزيرة تينيريفي.

واكتشفت تلسكوبات SPECULOOS الكوكب الخارجي الثاني LP 890-9c أثناء مراقبة نجمه، لذلك أعاد الباحثون تسميته SPECULOOS-2c.

وتم تأكيد الفترة المدارية التي تبلغ 8.5 يوما بواسطة أداة MuSCAT3 في هاواي، والتي وضعت الكوكب في "المنطقة الصالحة للحياة" حول نجمه. وهذا يعني أنه ليس حارا جدا أو باردا جدا بالنسبة للحياة الفضائية، ولكن قبل التأكد من أنه صالح للحياة، سيتعين على الباحثين دراسة غلافه الجوي، ربما باستخدام JWST.

ومن المرجح أن يكون LP 890-9c هو الهدف الثاني الأكثر ملاءمة للتلسكوب بقيمة 10 مليارات دولار (7.4 مليار جنيه إسترليني) لهذا النوع من التحليل، بعد الكواكب TRAPPIST-1.

وسيتم نشر النتائج الكاملة في مجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية.

المصدر: ديلي ميل