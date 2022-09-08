روسيا تشغّل أول قمر للاستطلاع العسكري البحري

أعلن مصدر مطلع في مجال صناعة الفضاء أن روسيا بدأت بتشغيل أول قمر راداري لها مخصص للاستطلاع العسكري البحري.

وقال المصدر لوكالة نوفوستي الروسية "قمر Pion-NKS، أول قمر صناعي روسي مخصص للاستطلاع العسكري البحري، اجتاز بنجاح الاختبارات الحكومية، وتم قبوله في مهمة قتالية تجريبية، وبدأ في مراقبة النشاط العسكري الأجنبي بما في ذلك تحركات القوات البحرية".

وأشار المصدر إلى "أن قمر Pion-NKS ينتمي لمنظومة Liana الروسية المصممة لمراقبة المحيطات حول العالم، وتحديد مواقع السفن المعادية، وفي الدرجة الأولى رصد حاملات الطائرات الهجومية المعادية، وتعيين إحداثيات الأهداف بدقة لصالح سلاح البحرية الروسي".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القمر أرسل إلى مدارات الأرض في يونيو 2021، وتم تطويره من قبل مركز "بروغريس" الروسي للصناعات الفضائية، والمحطة الرادارية Vega التي جهّز بها صممت من قبل Ruselectronics التابعة لشركة "روستيخ" الروسية.

المصدر: نوفوستي