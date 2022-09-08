صاروخ أوروبي يضع قمر اتصالات جديدا في مدارات الأرض

أعلنت شركة Arianespace عن نجاح عملية إطلاق قمر صناعي جديد إلى الفضاء على متن صاروخ Ariane 5.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "جرت بنجاح مساء الأربعاء 7 سبتمبر الجاري علمية إطلاق صاروخ Ariane 5 إلى الفضاء، الصاروخ الذي حمل قمر Eutelsat إلى مدارات الأرض أطلق من قاعدة كورو الفضائية في غوايانا الفرنسية".

وأضاف البيان "قمر Eutelsat KONNEKT VHTS صمم لتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت لأوروبا بسرعات تصل إلى 500 غيغابايت/ثا، ومن خلاله سيتم تقديم خدمات الاتصالات للمركبات المتنقلة على الأرض وفي البحر والجو.. هذا القمر يحمل رقم 37 الذي تطلقه Arianespace لصالح Eutelsat".

إقرأ المزيد

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القمر المذكور يبلغ وزنه 6.4 طن، ومن المفترض أن يعمل في مدارات الأرض ويقدم خدماته لمدة 15 سنة.

وكانت Arianespace قد خططت لإطلاق هذا القمر في السادس من سبتمبر الجاري، لكن العملية أجّلت بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة الإطلاق حينها.

المصدر: تاس