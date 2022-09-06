"سبيس إكس" تطلق 51 قمرا إلى الفضاء

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن نجاحها بإطلاق 51 قمرا من أقمار Starlink دفعة واحدة إلى مدارات الأرض.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "هذه هي المرة الأربعون التي يتم فيها إطلاق صاروخ من نوع Falcon 9 إلى مدارات الأرض هذا العام".

وأشار البيان إلى أن عملية إطلاق الأقمار جرت من قادة كيب كانافيرال في فلوريدا، يوم الأحد تمام الساعة 22:09 بالتوقيت المحلي (الاثنين 5سبتمبر، تمام الساعة 05:09 بتوقيت موسكو)، وأن المرحلة الأولى من الصاروخ الذي حمل الأقمار عادت إلى الأرض بعد 9 دقائق من موعد الإطلاق، وهبطت على منصة عائمة في المحيط الأطلسي قبالة سواحل ولاية كارولينا".

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وتخطط شركة"سبيس" إكس بشكل عام لإطلاق نحو 11000 قمر صناعي من أقمار Starlink لتكوين شبكة من هذه الأقمار هدفها تأمين الإنترنت العالي السرعة للعديد من مناطق الأرض، ومنذ مايو 2019 نجحت الشركة بإطلاق 2653 قمرا، وتؤمن هذه الأقمار حاليا خدمات الإنترنت في مناطق بأمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا.

المصدر: تاس