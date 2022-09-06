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روسيا تستمر في تصميم مسبار سيطلق إلى كوكب الزهرة

الفضاء

روسيا تستمر في تصميم مسبار سيطلق إلى كوكب الزهرة
Gettyimages.ru
صورة أرشيفية
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أقر أخصائيو المجلس العلمي التقني في شركة "لافوتشكين"، بصفتها فرعا في "روس كوسموس" الفضائية الروسية اقتراحا تقنيا خاصا بتصميم محطة "فينيرا – دي" العلمية لدراسة كوكب الزهرة.

أفاد بذلك الاثنين 5 سبتمبر ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية وقال لقد اختتمت المرحلة الثانية لتصميم محطة "فينيرا – دي" العلمية الروسية، وذلك بتقديم اقتراح تقنيني سيوجّه إلى مرافق "روس كوسموس" لدراسته وإدخال تعديلات فيه وإقراره.

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يذكر أن بعثة " فينيرا – دي" المتكوّنة من 3 أقسام  تقضي بالدراسة الطويلة لكوكب الزهرة مع استخدام طيف واسع من الأجهزة العلمية التي ستنصب في المسبار المداري ومسبار آخر سيعمل في الغلاف الجوي للكوكب  ومنصة ستهبط على سطحه.

والغاية من المشروع هي مواصلة الدراسات على مستوى تقني رفيع والتي أجرتها المحطات الفضائية السوفيتية والأمريكية في ستينيات – تسعينيات القرن الماضي.

وقد تراكم في الأعوام الماضية حجم كبير من  المعلومات التي تخص بنية ومكوّنات الغلاف الجوي للزهرة وسحبها ومكوّنات تربة الكوكب وسرعة الريح على سطحه.

وجاء في بيان نشرته "روس كوسموس" إن هناك عددا من المشاكل  المتعلقة بتطور ظاهرة الدفيئة على الزهرة وغيرها لا يزال قائما وستعمل على حلها المحطة الروسية الفضائية التي سترسل إلى الزهرة.

المصدر: تاس

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