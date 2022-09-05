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الصين تختبر مركبة مسيّرة تحلق في الفضاء القريب ببطاريات شمسية

الفضاء

الصين تختبر مركبة مسيّرة تحلق في الفضاء القريب ببطاريات شمسية
media.az
مسيرة فضائية صينية
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هبطت بنجاح مركبة QMX-50 المسيّرة ثنائية الأجسام الصينية المخصصة للفضاء القريب بعد أن قامت برحلة استغرقت 26 دقيقة في الفضاء القريب.

أجرت الصين اختبارا ناجحا لمسيّرة QMX-50 التي تخصص للتحليق في مدار الأرض بواسطة بطاريات شمسية.

أفادت بذلك يوم 4 سبتمبر وكالة "شنخوا" الصينية نقلا عن  مؤسسة صناعة الطائرات الصينية.

الصين تختبر مركبة مسيّرة تحلق في الفضاء القريب ببطاريات شمسية
ku.life
مسيّرة فضائية صينية

وقالت الوكالة أن مركبة QMX-50 المسيّرة كبيرة الحجم وثنائية الأجسام المخصصة للتحليق في الفضاء القريب تم تصميمها  في معهد AVIC الصيني للطيران. وأٌقلعت المركبة من منطقة مدينة ويلين بمحافظة شانسي الصينية وقامت برحلة لمدة 26 دقيقة، ثم هبطت بنجاح على الأرض.

وأشارت الوكالة الصينية إلى أن المسيّرة الأولى ثنائية الأجسام وبطيئة السرعة والمخصصة للفضاء القريب تعتمد على البطاريات الشمسية من تصنيع معهد AVIC الصيني للطيران.

المصدر: تاس

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