ناسا: مواعيد البرنامج "أرتميس" لم تتغير بعد إلغاء إطلاق الصاروخ فائق الثقل

ستتحقق بعثة " أرتميس – 2" القمرية عام 2024 . أما بعثة "أرتميس – 2025" فستتحقق عام 2025. أعلن ذلك رئيس وكالة "ناسا" الأمريكية بيل نلسون.

وقال إن مواعيد تحقيق البرنامج لم تتغير على الرغم من تأجيل إطلاق صاروخ SLS فائق الثقل بمركبة "أوريون" إلى القمر.

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يذكر أن إطلاق الصاروخ تم تأجيله مرتين بسبب تسرب الهيدروجين أثناء تزويد الصاروخ بالوقود.

مع ذلك فإن مهندسي "ناسا" عملوا منذ أبريل عام 2021 على تجميع الصاروخ بمركبة "أوريون" غير المأهولة التي يجب أن تطلق إلى القمر في إطار بعثة "أرتميس – 1" القمرية.

وقد وضعت داخل المركبة 3 دمى ستستخدم لقياس مستوى الإشعاع أثناء التحليق الفضائي.

يذكر أن "ناسا" أعلنت ربيع عام 2019 أن برنامج هبوط رواد الفضاء على القمر يضم 3 مراحل، حيث ستطلق أولا مركبة "أوريون" غير المأهولة التي ستقوم ببضع دورات حول القمر وتعود إلى الأرض.، ثم ستدور حول القمر عام 2024 "أوريون" المأهولة. وتعوّل "ناسا" عام 2025 على إيصال رواد الفضاء إلى القمر، ثم إرسالهم إلى المريخ منتصف الثلاثينيات.

المصدر: تاس