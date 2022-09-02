روسيا تكشف عن بعض مهام روادها الجدد إلى المحطة الفضائية

كشفت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية عن بعض التفاصيل التي تتعلق بالمهمات التي سيؤديها الطاقم الجديد من الرواد الذي سترسله إلى المحطة الفضائية الدولية.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري من المفترض أن تطلق مركبة Soyuz MS-22 الروسية لتحمل معها دفعة جديدة من الرواد الروس إلى المحطة الفضائية الدولية، ومن المفترض أن تصل هذه المركبة إلى المحطة وفق خطة الالتحام السريع".

ومن جانبه قال رائد الفضاء الروسي، سيرغي بريكاباييف: "خطة عمل الطاقم الروسي الجديد للمحطة ستكون غنية ومكثفة للغاية، إذ يفترض أن ينفذ أفراد الطاقم خمس عمليات خروج إلى الفضاء المفتوح، أولها ستكون في 17 نوفمبر القادم".

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وتبعا لبريكوباييف فإن "الرواد الروس الجدد في المحطة من المفترض أن يجروا 48 تجربة علمية وبحثية، منها تجارب لاستخدام مواد مختلفة مع الطابعات ثلاثية الأبعاد، بهدف تطوير جيل جديد من الطابعات يمكن استخدامه في الفضاء مستقبلا".

ومن المفترض أن يقلع على متن مركبة Soyuz MS-22 إلى المحطة رائدا الفضاء الروسيان، سيرغي بروكوباييف، ودميتري بيتيلين، ورائد الفضاء التابع لوكالة ناسا، فرانسيسكو روبيو.

المصدر: فيستي