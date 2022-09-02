رائدان صينيان يكملان عملهم في الفضاء المفتوح

خرج رائدا الفضاء الصينيان، تشن دونغ وليو يانغ ، الخميس 1 سبتمبر من المحطة الفضائية المدارية الصينية لينفذا بعض الأعمال في الفضاء المكشوف.

أما رائد الفضاء الصيني الثالث، تساي شيوي تشه، فبقي داخل القسم الرئيس للمحطة ليسطر على سير العملية.

وعمل رائدا الفضاء الصينيان خارج المحطة لمدة نحو 6 ساعات، ثم عادا إلى مختبر "ونتيان"من حيث خرجا إلى الفضاء المكشوف.

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أفاد بذلك التلفزيون المركزي الصيني الذي قال إن خروج الرائديْن الصينيين من المحطة بدأ الساعة 19.09 بتوقيت بكبن (الساعة 14.09 بتوقيت موسكو) وأشار إلى أن الرائدين عملا على تركيب مضخة وتعديل وضعية كاميرا بانورامية في مختبر "وانتيانغ". وأوضح أن الأعمال نفّذت بمساعدة الذراع الميكانيكي الذي بمقدوره نقل الحمولة بوزن 3 أطنان.

وأعلنت وكالة الفضاء الصينية في الساعات الأولى من صباح اليوم 2 سبتمبر بتوقيت بكين إن رائدي الفضاء الصينييْن، تشن دونغ وليو يانغ أكملا أعمالهما خارج المحطة الفضائية وعادا الساعة 0:33 صباحا (بتوقيت بكين) إلى مختبر "ونتيان"، التابع لها بعد أن قضيا 6 ساعات خارج المحطة.

يذكر أن المحطة الفضائية الصينية تحلّق على ارتفاع 400 كلم، ويتوقع أن تخدم لمدة 10 أعوام. وتتسع المحطة المصممة على هيئة حرف T لـ3 رواد بشكل دائم و6 رواد مؤقتا وتزن 66 طنا. وبلغ حجم أقسامها 110 متر مكعب.

ويتتوقع ان تكون المحطة جاهزة تماما للعمل نهاية العام الجاري.

المصدر: تاس