مدير "روس كوسموس" يحدد أولويات المؤسسة

كشف يوري بوريسوف، الذي ترأس "روس كوسموس" في 15 يوليو 2022، المهام الأساسية للمؤسسة خلال السنوات القادمة.

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ويقول بوريسوف، "أود أن أحدد سبع أولويات التي يجب أن يتركز عليها اهتمام قطاع الفضاء".

وهذه الأولويات هي:-

- تطوير مجموعة الأقمار الصناعية العاملة في المدار؛

- تصميم نموذج صناعي لإنتاج المركبات الفضائية على أساس مبدأ توحيد المعايير؛

- تطوير الأجهزة المستخدمة في الفضاء؛

- إجراء إصلاحات في هيكل المؤسسة؛

- إنشاء نظام جديد لإدارة قطاع الفضاء؛

- تنفيذ البرامج المأهولة والعلمية؛

- تسويق القطاع.

ويقول بوريسوف، "جميع هذه التحولات مستحيلة من دون تطوير الكوادر البشرية، وجذب الشباب من ذوي الكفاءة والمهنية العالية للعمل في القطاع".

ووفقا له، إن تطوير المدرسة الهندسية وإعداد الكوادر اللازمة، سوف يعجل تحقيق السيادة التكنولوجية، التي وصفها الرئيس بوتين بأنها إحدى أهم المهام.

المصدر: نوفوستي