"ناسا" توقع مع "سبيس إكس" اتفاقية تحقيق 5 رحلات فضائية إلى المحطة الفضائية الدولية

وقّعت شركة "سبيس إكس" الأمريكية مع وكالة "ناسا" اتفاقية إرسال 5 بعثات فضائية إلى المحطة الفضائية الدولية لغاية عام 2030.

وتقّدر القيمة الإجمالية للصفقة بـ1.4 مليار دولار. وقال ناطق باسم "ناسا" إن الصفقة ستمكّن الوكالة من الحفاظ على الوجود الأمريكي غير المنقطع على متن المحطة الفضائية الدولية لغاية عام 2030.

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يذكر أن المدير المنفّذ لبرنامج الرحلات الفضائية الخاصة، ستيف ستيتش كان قد أعلن في وقت سابق أن "ناسا" ستستخدم المركبات الفضائية التابعة لشركتي "بوينغ" و"سبيس إكس" لنقل رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية الدولية.

مع ذلك فإن مؤسسة "روس كوسموس" أفادت بأن رواد الفضاء الروس سيشاركون في 3 رحلات فضائية على متن المركبات الأمريكية إلى المحطة الفضائية الدولية في إطار برنامج الرحلات الفضائية المتبادلة، مشيرة إلى أن "ناسا" طلبت منها إدراج المركبات الفضائية التابعة لـ"بوينغ" على البرنامج المذكور.

يذكر أن رائدة الفضاء الروسية، آنا كيكينا، ستقوم في أكتوبر المقبل برحلة فضائية إلى المحطة على متن مركبة " دراغون" التابعة لـ "سبيس إكس".

المصدر: تاس