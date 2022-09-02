"روفر" يستخدم مولد الأكسجين في ظروف الطقس المختلفة على المريخ

قام أخصائيو وكالة "ناسا" بتتبع عمل مولد الأكسجين MOXIE الذي تم نصبه في روفر Perseverance المريخي.

وأكّدوا أن الجهاز يعمل بشكل طبيعي ليلا ونهار وفي مختلف ظروف الطقس. وقال المكتب الصحفي في معهد ماساتشوستس التكنولوجي الأمريكي إن هذا النجاح سيسرّع تطوير أنظمة دعم الحياة التي ستتوفر في المستوطنات المستقبلية التي ستنشأ على سطح المريخ.

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وقال مدير مشروع MOXIE ، جيفري هوفمان، إن الغلاف الجوي للمريخ يختلف عن مثيله الأرضي، إذ أن كثافة الهواء على المريخ تتغير باستمرار بانخفاضها وارتفاعها مع تغير المواسم. أما درجة الحرارة فقد سُجل تفاوتها بمقدار 100 درجة مئوية. لذلك فإن إحدى مهام بعثة Perseverance انحصرت في التأكد من قدرة مولد الأكسجين MOXIE على الإنتاج المستمر للأكسجين في أية ظروف كانت.

ويرى العلماء أن عملية استيطان المريخ وغيره من الكواكب بحاجة إلى حل مشكلتين: وهما إنتاج الطاقة وكذلك إنتاج الأكسجين والماء والطعام اعتمادا على الموارد المحلية.

وتعتبر مشكلة إنتاج الأكسجين من أكثر المهام أهمية وتعقيدا.

يذكر أن جهاز MOXIE يمتص غاز ثاني أكسيد الكربون ويسخّنه حتى 800 درجة مئوية، ثم يمرره عبر مادة خزفية خاصة تحلل ثاني أكسيد الكربون إلى الأكسجين وأول أكسيد الكربون. ونتيجة لذلك، يُنتج هذا التركيب حوالي 6 غرامات من الأكسجين في الساعة، وهو ما يعادل كمية هذا الغاز التي تطلقها شجرة واحدة في خلال فترة مماثلة.

وقد تمت تجربة تلك المنظومة على المريخ في أبريل عام 2021 ولم يتعطل الجهاز. وخلال 8 أشهر قام الباحثون بتشغيل الجهاز أكثر من مرة وفحصوا عمله في مختلف أوقات اليوم وفي فصول السنة المختلفة.

وأكدت التجارب المنفّذة، حسب جيفري هوفمان، أن منظومة دعم الحياة MOXIE قادرة على إنتاج كمية محدودة من الأوكسجين ليلا ونهارا وذلك في ظروف درجة الحرارة المرتفعة (نحو 20 درجة مئوية فوق الصفر) ودرجة الحرارة المنخفضة ( 70 درجة مئوية تحت الصفر). وأسفر عمل الجهاز عن الحصول على نحو 50 غراما من الأوكسجين .

ويعتزم هوفمان وزملاؤه تطوير الجاز ليكون قادرا على إنتاج كميات أكبر من الأوكسجين وتجربته في البعثات المريخية المقبالة.

المصدر: تاس