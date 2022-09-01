"إينيرغيا" الروسية تطوّر تكنولوجيا الاقتراب من المحطة الفضائية في ساعتين

طوّرت شركة "إينيرغيا" الروسية للصواريخ الفضائية تكنولوجيا خاصة بتحقيق الاقتراب من المحطة الفضائية الدولية في ساعتين.

أعلن ذلك رئيس قسم المدارات الباليستية في الشركة، رفائيل مرتازين. وقال إن تلك التكنولوجيا ستتحقق في أكتوبر المقبل حين سيتم إطلاق شاحنة " بروغريس إم إس – 21" الروسية إلى المحطة الفضائية الدولية.

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وقال مرتازين إنه كان يفترض أولا أن تجري تجربة بعض العناصر لتلك التكنولوجيا على شاحنة "يروغريس إم إس – 20" التي أطلقت إلى المحطة في يونيو الماضي.

ويتوقع أن تستغرق عملية اقتراب الشاحنة من المحطة ساعتين و46 دقيقة، ويعني ذلك أن الشاحنة الفضائية ستلتحم بالمحطة الدولية بعد قيامها بدورة واحدة حول الأرض من إطلاقها.

يذكر أن شركة "إينيرغيا" الروسية قد وضعت التكنولوجيا وحيدة الدورة لاقتراب المركبات الفضائية من المحطة الدولية في أبريل عام 2019 وحاولت لأول مرة تحقيق بعض عناصرها أثناء تحليق شاحنة "بروغريس إم إس – 17 في صيف عام 2021.

المصدر: تاس