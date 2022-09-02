الصين تقوم بتجربة زراعة الأرز والجرجير في الفضاء

أعلن في أكاديمية العلوم الصينية، أن عمل وحدة المختبر Wentian ، التي أطلقت في نهاية شهر يوليو الماضي والتحمت بالمحطة الفضائية الصينية، قد بدأ وتعمل بشكل طبيعي.





ويقول تشاو ليبينغ، كبير مصممي وحدة المختبر التجريبية، "يقيم عمل الوحدة على أساس نتائج الاختبارات والتجارب في الفضاء وبيانات القياس عن بعد. وإن الحاويات المخصصة للتجارب والمعدات المساعدة في حال جيدة وتعمل بصورة اعتيادية".

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ويذكر أن طاقم المحطة، اختبر وحدة المختبر في أواسط شهر أغسطس المنصرم، وأنهى عملية تجميع ثلاث حاويات التجارب في مجال الجاذبية ودرجات الحرارة المنخفضة والتكنولوجيا الحيوية. وكانت تجارب زراعة النباتات قد انطلقت في نهاية شهر يوليو بزراعة الأرز والجرجير.

ويضيف ليبينغ، "في ظل ظروف الإضاءة والنظام الضوئي المستخدم، وكذلك الظروف الحرارية في حاويات التجارب، تنمو هذه النباتات بصورة اعتيادية. ومن المنتظر أن يجمع رواد الفضاء أول محصول للأرز في 20 سبتمبر الجاري. وبالإضافة إلى ذلك سيجمع رواد الفضاء بذور النبتتين قبل 10-15 يوما من موعد عودتهم إلى الأرض، حيث ستخضع لدراسة مفصلة".

ويضيف، "تسمح هذه التجارب بفهم كيفية زراعة الحبوب والخضار في الفضاء، لأن هذا قد يمهد الطريق مستقبلا للحصول على إنتاج كبير من هذه المحاصيل في الفضاء".

المصدر: نوفوستي