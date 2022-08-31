ماسك يعلن عن خططه لإطلاق 100 صاروخ "فالكون 9" في 2023

أعلن مؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك، أن شركته تخطط لتنفيذ ما يصل إلى 100عملية لإطلاق صواريخ "فالكون 9" عام 2023.

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وكان ماسك قد أعلن في مارس الماضي أنه يخطط لتنفيذ 60 عملية إطلاق لـ"فالكون 9" في عام 2022.

وحتى الآن نفذت "سبيس إكس" 39 عملية، ما يعني أنها أكلقت صاروخا مرة واحدة في كل 6.2 يوم.

ولإطلاق 100 صاروخ خلال عام، سيكون من الضروري إطلاق صاروخ واحد في كل 3.65 يوم.

المصدر: إنترفاكس