الرواد الروس يستعدون لمهمة جديدة في الفضاء المفتوح

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن الرواد التابعين لها على متن المحطة الفضائية الدولية يستعدون للخروج بمهمة جديدة إلى الفضاء المفتوح.

وحول الموضوع قال رائد الفضاء الروسي، أوليغ أرتيوموف المتواجد على متن المحطة حاليا: "بدأ أعضاء الطاقم الروسي في المحطة بجمع الأدوات والمعدات اللازمة كجزء من استعداداتهم للمهمة الجديدة التي سيخرجون فيها من المحطة إلى الفضاء المفتوح".

وأضاف "عملية التجميع النهائي للمعدات من المفترض أن تتم يوم الأربعاء 31 أغسطس الجاري، الأسبوع الماضي خضع أفراد الطاقم الروسي في المحطة لاختبارات بدنية لتأكيد جاهزيتهم بالخروج في مهمة جديدة إلى الفضاء المفتوح في إطار البرنامج الفضائي الروسي".

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وأشار أرتيوموف إلى "أن المهمة القادمة في الفضاء المفتوح سينفذها مع زميله الروسي في المحطة دينيس ماتفييف، وسيستكملون خلالها تحضير ذراع ERA الآلية وتجهيزها للعمل مع المحطة".

وكان الرائدان المذكوران قد خرجا في الـ 17 من الشهر الجاري في مهمة إلى الفضاء المفتوح أيضا، واستمرت مهمتهما لأكثر من 6 ساعات، قاما خلالها بتثبيت كاميرات على سطح المحطة، ونفذا أعمالا لتجهيز ذراع ERA الآلية أيضا.

المصدر: فيستي