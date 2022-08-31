روسيا تطور أقمارا جديدة لوضع خرائط ثلاثية الأبعاد للأرض

أعلنت شركة "بروغريس" الروسية أنها ماضية بتطوير أقمار "Aist" المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد، ووضع خرائط ثلاثية الأبعاد لكوكبنا.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "الخبراء في الشركة مستمرون بتطوير أقمار Aist-2T الجديدة المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد، وتجري حاليا عملية تصنيع وتجميع أجزاء القمر الأول من هذه الأقمار واختبارات هذه المكونات في المراكز الأرضية، عملية التصنيع تتم بنشاط ووفق الجداول الموضوعة".

وكانت وثائق قد نشرتها مؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد أشارت إلى أن المخططات والتصاميم اللازمة لتطوير أقمار Aist-2T كلها جاهزة، ويجري تطوير هذه الأقمار بموجب عقود مع الحكومة في البلاد.

أما الرئيس السابق للمؤسسة، دميتري روغوزين، فقد ذكر في وقت سابق "أن العمل جار على تطوير الأقمار الجديدة، ومن المتوقع أن تطلق هذه الأقمار عام 2023، وباستخدام صاروخ روسي الصنع من نوع أنغارا".

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ومن جهة أخرى كانت شركة "بروغريس" قد أشارت في وقت سابق أن أقمار Aist-2T يمكن الاعتماد عليها لاستشعار الأرض عن بعد، كما يمكن استخدامها لرصد القمر أيضا.

ولدى روسيا حاليا العديد من أقمار Aist المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد مثل قمر Aist-2D، لكن كاميرات هذه الأقمار تعمل حاليا على رصد الأرض، ولرصد الأجسام السماوية يضطر الخبراء إلى تغيير وجهات كاميراتها وأجهزة الاستشعار الخاصة بها.

المصدر: تاس