 
مباشر

قمر روسي يوثق الانخفاض الشديد في مياه الأنهار بأوروبا

الفضاء

قمر روسي يوثق الانخفاض الشديد في مياه الأنهار بأوروبا
youtube/Roscosmos TV
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tp5m

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن قمر "Kanopus-V" الصناعي الروسي تمكن من توثيق لقطات لمشكلة انخفاض المياه الشديد التي تعاني منها بعض الأنهار في مناطق أوروبا.

وفي منشور على قناتها على "تليغرام" أظهرت المؤسسة صورة لنهر بو "PO" الإيطالي، وأرفقت المنشور بتعليق قالت فيه "تمكن قمر Kanopus-V من توثيق صور اضمحلال مياه الأنهار التي تأثرت بسبب موجات الحرارة غير الطبيعية في الأراضي الأوروبية".

إقرأ المزيد
ازدهار
ازدهار "سياحة الجفاف" في أوروبا (صور + فيديو)

في نهاية نوفمبر من العام الماضي ، ذكر ألكسندر ريبري، رئيس المركز الروسي العلمي لمراقبة الأرض أن كوكبة الأقمار الروسية المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد سيزداد عدد أقمارها إلى 28 قمرا بحلول عام 2025.

إقرأ المزيد
أوروبا تشهد موجة جفاف هي الأسوأ منذ 500 عام
أوروبا تشهد موجة جفاف هي الأسوأ منذ 500 عام

وتشهد بعض المناطق الأوروبية موجة حر شديدة وصفها بعض الخبراء بأنها "الأسوأ منذ 500 عام تقريبا، وتسببت درجات الحرارة المرتفعة بانخفاض كبير لمستوى مياه الأنهار والمسطحات المائية في العديد من المناطق هناك.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا