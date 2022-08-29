قمر روسي يوثق الانخفاض الشديد في مياه الأنهار بأوروبا

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن قمر "Kanopus-V" الصناعي الروسي تمكن من توثيق لقطات لمشكلة انخفاض المياه الشديد التي تعاني منها بعض الأنهار في مناطق أوروبا.

وفي منشور على قناتها على "تليغرام" أظهرت المؤسسة صورة لنهر بو "PO" الإيطالي، وأرفقت المنشور بتعليق قالت فيه "تمكن قمر Kanopus-V من توثيق صور اضمحلال مياه الأنهار التي تأثرت بسبب موجات الحرارة غير الطبيعية في الأراضي الأوروبية".

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في نهاية نوفمبر من العام الماضي ، ذكر ألكسندر ريبري، رئيس المركز الروسي العلمي لمراقبة الأرض أن كوكبة الأقمار الروسية المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد سيزداد عدد أقمارها إلى 28 قمرا بحلول عام 2025.

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وتشهد بعض المناطق الأوروبية موجة حر شديدة وصفها بعض الخبراء بأنها "الأسوأ منذ 500 عام تقريبا، وتسببت درجات الحرارة المرتفعة بانخفاض كبير لمستوى مياه الأنهار والمسطحات المائية في العديد من المناطق هناك.

المصدر: تاس