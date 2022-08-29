موسكو تحتفل بأيام معرفة الفضاء

أعلنت الخدمة الصحفية لمتحف الفضاء في موسكو أن المتحف سيحتفل بفعاليات "أيام معرفة الفضاء" حتى الرابع من سبتمبر القادم.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة "في الفترة ما بين 29 أغسطس الجاري و4 سبتمبر المقبل ستشهد منصة (بانوراما-360) في متحف موسكو للفضاء فعاليات الاحتفال بأيام معرفة الفضاء، وسيتمكن زوار المعرض من التعرف على التقنيات والناس وأهم المراحل التي مرت فيها صناعة الفضاء، كما سيتمكنون من معرفة ما يأكله ويشربه الرواد خارج الأرض، وستتاح لهم فرصة مراقبة السماء المرصعة بالنجوم من خلال التلسكوبات".

وأضاف البيان "في الـ 29 من أغسطس ستشهد الفعاليات افتتاح معرض ألبرت بوشكاريوف، أسطورة التصوير الفوتوغرافي في العهد السوفيتي، وكل صورة في هذا المعرض ستعبر عن لحظات ومشاعر حاول توثيقها المصور، كما سيتمكن زوار الفعاليات في هذا اليوم أيضا من مشاهدة صور صواريخ إينيرغيا الفضائية الروسية مع صور مكوك بوران".

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وبالإضافة لكل ما ذكر سيشهد اليوم الأول للفعاليات، وفي تمام الساعة 16:00 بتوقيت موسكو، محاضرة علمية للخبير غيورغي ليسيتسين، والذي سيخبر الناس خلال محاضرته عن حياة رواد الفضاء خارج الأرض في ظروف انعدام الجاذبية، وسيجيب عن أسئلة الصحفيين والزوار فيما يتعلق بشؤون الفضاء.

المصدر: فيستي