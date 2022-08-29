"روس كوسموس" قد تعيد النظر في تسمية على المحطة الفضائية الروسية

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، يوري بوريسوف، أن اسم المحطة الفضائية الروسية الواعدة (روس) يمكن أن يتبدل بعد انتهاء العمل على إعداد مشروعها التصميمي.

وقال:" نستخدم إلى حد الآن تسمية "روس" في وثائقنا الداخلية، لكني لا أستبعد أن تُغيّر تلك التسمية بعد اختتام العمل على وضع مشروعها التصميمي".

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يذكر أن شركة "إينيرغيا" الروسية كشفت لأول مرة في منتدى "الجيش – 2022" العسكري التقني الدولي الذي عقد في 15 – 21 أغسطس بضواحي موسكو عن مجسم للمحطة الفضائية الروسية المستقبلية تضمن بضع وحدات فضائية، بما فيها الوحدة الأساسية ووحدة الطاقة ووحدة الالتحام ووحدة الإنتاج ووحدة رواد الفضاء، فضلا عن منصات الصيانة.

وأعلن أخصائيون آنذاك أن مدار المحطة الفضائية الروسية سيغطي مناطق الكرة الأرضية كلها، بما فيها منطقة القطب الشمالي الروسية.

المصدر: تاس